Нальчик - столица Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария - одно из самых красивых и уникальных по природным, историческим и культурным характеристикам мест Российского государства. Небольшая по площади (12,5 тыс. кв. км) и населению (901,5 тыс. человек), республика является одним из центров сосредоточения политического, экономического и научного потенциала Юга России, входит в число наиболее привлекательных, а главное, стабильных областей Северо-Кавказского федерального округа РФ, имеет самые широкие перспективы развития.

Республика расположена в центральной части Северо-Кавказского региона на северных склонах Главного Кавказского хребта и прилегающей равнине. Ее соседями по Северо-Кавказскому федеральному округу являются Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания. На юге Кабардино-Балкария граничит с Грузией.

У Нальчика - столицы Кабардино-Балкарии, как у любого города свой облик, своя слава, своя биография. Датой основания города считается 1724 год - время закладки первых поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина.

История

С 1724 года на нынешней территории Нальчика располагались аулы главных князей Кабарды - Асланбека Кайтукина, Джамбота Татарханова, Кучука Джанхотова.

Существует несколько версий происхождения названия города. Наиболее вероятным принято считать то, что свое название он получил от горной реки Нальчик, протекающей по его территории, а само географическое расположение в полукруге гор напоминает подкову. «Нальчик» в переводе с языков коренных народов и означает «подкова», то есть символ счастья, благополучия и удачи. Подкова стала эмблемой города.

В начале XIX века Нальчик являлся одним из многочисленных военных кордонных укреплений Кавказской линии.

В 1838 году при крепости было заложено военное поселение, преобразованное в 1862 году в слободу. В время в ней проживало 2300 человек. В сентябре 1921 года Нальчик был преобразован в город, затем становится центром Кабардино-Балкарской автономной области, с 5 декабря 1936 года Нальчик - столица КБАССР, с 1991 года Кабардино-Балкарской Республики.

Став в начале XX века столицей Кабардино-Балкарии, Нальчик устойчиво развивался. Росли население и экономический потенциал города, расширялись промышленная база и курортный комплекс.

С началом Великой Отечественной войны 23 предприятия города перешли на выпуск военной продукции, тысячи нальчан отправились на фронт, героически сражались с врагом.

Кабардино-Балкарии в период оккупации ее немецко-фашистскими войсками (с 28 октября 1942 года по 3 января 1943 года) был нанесен огромный ущерб. Девять тысяч нальчан отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, восемь нальчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза, свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями. Тысячи славных воинов Красной Армии пали смертью храбрых, защищая и освобождая землю нашей республики. Мы низко склоняем головы перед их подвигом.

За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны столица Кабардино-Балкарии - город Нальчик - в 1985 году была награждена орденом Отечественной войны I степени.

Нальчик в цифрах.

Сегодня это один из крупных экономических, административных и культурных центров Северного Кавказа - известная здравница. Город расположен в живописной местности у подножия Главного Кавказского хребта на высоте 512 метров над уровнем моря. Территория Нальчика составляет 131 кв. км, население - 300,4 тысячи человек. В состав муниципального образования города Нальчик входят также населенные пункты: селения Белая Речка, Кенже, Хасанья, поселок Адиюх. Роль и место Нальчика в жизни Кабардино-Балкарской Республики, ее социально-экономическом развитии особо важны, поскольку в нем проживает 33 процента населения КБР, 46 процентов занятого активного населения. В городе сосредоточено 40 процентов основных производственных фондов, производится около 50 процентов общереспубликанского объема продукции.

В советское время в столице КБР были построены крупные заводы с многотысячными коллективами, благодаря чему Нальчик получил известность не только как всесоюзный курорт, но и как город с развитой электронной, машиностроительной, металлургической промышленностью, большая часть которой была ориентирована на ВПК.

Экономика, инфраструктура.

В настоящее время показатели социально-экономического положения города характеризуются заметным прогрессом, стабильным развитием реального сектора экономики. Зафиксирован рост объемов в промышленности, строительстве, розничной торговле, грузовых и пассажирских перевозках, высоких показателей добиваются связисты (широкое развитие получила сотовая связь). Серьезное внимание сейчас уделяется развитию малого и среднего бизнеса города Нальчика. Разработаны и действуют программы поддержки предпринимательских структур, местная власть организует и стимулирует их деятельность. Малый бизнес выступает в качестве серьезной социально-экономической силы. В настоящее время в городе работают около двух тысяч юридических лиц и более одиннадцати тысяч индивидуальных предпринимателей, что составляет 44 процента от их общего числа в КБР. Оставаясь растущим сектором экономики, малый и средний бизнес Нальчика вносит серьезный вклад в обеспечение устойчивого и стабильного развития нашего города.

Нальчик - столица уникального края, где бережно поддерживаются многонациональные традиции, сохраняется историческое и природное наследие. Благодаря устойчивому развитию он имеет все предпосылки для того, чтобы выйти на новый этап своего развития и стать городом европейского уровня. Власти города и республики делают все возможное для того, чтобы Нальчик стал комфортнее для проживания, отвечал высоким требованиям столицы республики и курорта федерального значения.

Работа в этом направлении не ограничивается только приведением в порядок зданий и улиц. Большое внимание уделяется санитарному состоянию города, прокладке транспортных линий, реконструкции жилого фонда и строительству новых объектов. Самая главная забота - повышение благосостояния граждан, обеспечение устойчивого развития предприятий.

Городскими службами реализуется несколько масштабных программ, затрагивающих различные стороны жизнедеятельности столицы республики.

Завершается работа над новым генеральным планом архитектурного развития города. Столица КБР продолжает строиться, появляется много современных жилых домов, разрастается частный сектор.

В Нальчике развивается транспортная сеть, регулярно вводятся в эксплуатацию новые маршруты, что дает возможность лучше и качественнее обслуживать пассажиров. В столице Кабардино-Балкарской Республики функционирует международный аэропорт Нальчик, соответствующий самым высоким стандартам, из которого совершаются рейсы в города России, ближнего и дальнего зарубежья. В самом центре Нальчика расположен железнодорожный вокзал, являющийся отправной точкой для поездов, следующих в Москву и другие города страны.

Сданы в эксплуатацию социально значимые объекты -новая, уже седьмая по счету, троллейбусная линия, построена Соборная мечеть, в городе установлены новые памятники, ведется строительство Дворца театров, планируется возведение нового православного храма. В курортной зоне начата реконструкция канатных дорог, ведущих на возвышающиеся над городом горы. Художественное освещение многих зданий столицы республики в ночное время суток украсило их внешний облик.

У Нальчика большой потенциал, и с каждым годом столица Кабардино-Балкарии становится красивее и благоустроеннее. Разумная и эффективная политика руководства нашей республики позволила в трудные кризисные годы сохранить общественно-политическую стабильность, мир и согласие. Поэтому сейчас у нас есть все предпосылки для планомерного и качественного развития столицы. Мы сообща пережили нелегкие 90-е годы, выстояли и вступили в полосу подъема экономики. В последние годы ощущается положительная динамика во всех сферах экономического и социального развития, и происходит это благодаря нашим гражданам, которые умеют трудиться и верят в родной город.

А главной задачей местных властей являются подъем уровня жизни, повышение социальной защиты и благополучия нальчан.

Здравница.

Кабардино-Балкария и ее столица Нальчик - всероссийский и международный центр туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Отличительной особенностью республики является высокий уровень курортно-рекреационного развития. Благодаря мягким природно-климатическим условиям, наличию разнообразных минеральных вод и лечебной грязи бальнеологический курорт Нальчик получил общероссийское и международное признание наряду с курортами Кавказских Минеральных Вод - Кисловодском, Ессентуками, Пятигорском, Железноводском. В Нальчике лечат заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и нервной системой, органами пищеварения и обмена веществ, печени и желчных путей. В районе Приэльбрусья расположен Центр по лечению астматических заболеваний.

На сравнительно небольшой территории Нальчика действуют 18 минеральных источников различного физико-химического состава. Город имеет широкую известность как один из важных центров туризма и альпинизма на Северном Кавказе.

Долина курорта полукольцом охвачена горами, что и защищает это красивейшее место от ветров. С любой его точки открывается великолепная панорама на величественные вершины Большого Кавказа. Долинск буквально утопает в зелени фруктовых и декоративных садов.

Гордость нашего города - его зеленые насаждения. Парки и скверы занимают значительные площади, а весь он украшен благоустроенными газонами, декоративными клумбами и цветочными композициями.

Парк.

Все это результат деятельности муниципального треста «Горзеленхоз» - крупнейшего хозяйства сферы коммунальной системы, не имеющего аналогов в России. «Горзеленхоз» -многопрофильное предприятие, выполняющее работы по озеленению Нальчика, выращиванию посадочного материала и цветочной продукции, уборке и благоустройству территории, проектированию объектов. Успехи коллектива треста отмечены высокими наградами: в 2002 году он стал обладателем гран-при «Золотой ключ» Всероссийского конкурса Госстроя РФ, в 2003 году был удостоен «Американского золотого сертификата качества», награжден Дипломом высшей степени Всероссийского конкурса Госстроя «Лучшему предприятию жилищно-коммунального комплекса».

Одним из главных украшений Нальчика является парк культуры и отдыха, сливающийся с естественным лесом. Он расположен более чем на 250 гектарах земли, а его главная аллея протянулась почти на полтора километра. Здесь собрано несколько десятков различных пород деревьев и кустарников, родиной которых являются Европа, Азия и Америка. Парк работает с полной нагрузкой в течение всего года. Он объединяет несколько детских городков с десятками различных аттракционов, павильонами игровых автоматов, тирами. Есть бильярдные залы, теннисные площадки.

В 2002 году Нальчикский городской парк культуры и отдыха был признан лучшим зеленым парком России. Через всю его территорию протекает река и проходит череда озер, пользующихся популярностью у жителей и гостей города. К ресторану «Сосруко» и смотровой площадке на горах Большая и Малая Кизиловка ведут две канатные дороги.

Своеобразной визитной карточкой города Нальчика является знаменитая голубая ель, выращиваемая совхозом «Декоративные культуры».

Это дерево украшает не только Нальчик, но и десятки других городов, в том числе и за рубежами нашей страны. Особую гордость вызывает то, что это прекрасное растение стало неотъемлемой частью Кремлевского ансамбля столицы страны, высажено также на Поклонной горе в Москве.

Целебная вода, зелень, благотворный климат -вот составляющие, благодаря которым Нальчик стал знаменитым курортом. Мягкие зимы, отсутствие ветров, обилие зелени и солнца летом, чистый, насыщенный озоном воздух и минеральные источники - все это делает наш город привлекательным для приезжающих из разных уголков страны людей.

Дороги во все ущелья, ко всем красотам республики начинаются в ее столице. Туристические маршруты из Нальчика ведут в Приэльбрусье, на Чегемские водопады, Голубые озера, к знаменитой Безенгийской стене.

Несмотря на все трудности пореформенного периода, мы сохранили наш курортный комплекс, и сегодня к нам приезжает все больше и больше людей, желающих хорошо отдохнуть и поправить свое здоровье. То, что в Нальчике для этого есть все условия, знают все, кто хоть раз побывал здесь. Мы рады тому, что с каждым годом число туристов из других регионов и стран растет и местные власти делают все возможное для повышения комфортности и сервиса нашего курортного комплекса.

Сегодня в Нальчике функционирует развитая сеть учреждений здравоохранения. Две городские больницы, шесть территориальных поликлиник для взрослых, две детские и две стоматологические поликлиники, четыре амбулатории и станция «Скорой помощи» обеспечивают столицу Кабардино-Балкарии многопрофильной медицинской помощью, а по числу врачей и медицинских сестер Нальчик является одной из самых благополучных территорий. В городе функционирует единственный на Северном Кавказе детский пищевой центр, который вырабатывает до 3 тысяч порций молочных продуктов в сутки, бесперебойно обеспечивая бесплатным питанием детей первого года жизни.

Спорт. Нальчик - город спортивный. В его школах и обществах подготовлены чемпионы Олимпийских игр, Мира. Европы и России. Многие наши атлеты входят в сборные России по различным видам спорта. Наиболее популярны в городе такие виды спорта, как футбол, велоспорт, настольный теннис, вольная и греко-римская борьба, бокс, восточные единоборства, легкая атлетика.

Особой любовью нальчан всегда пользовался конный спорт. Лошади кабардинской породы известны во всем мире своей быстротой, выносливостью и красотой, являясь одним из символов нашей республики, а традиции их разведения уходят в далекую древность. Сейчас введен в действие новый, современный конно-спортивный комплекс, который привлек большое количество любителей этого красивого вида спорта, дал возможность для проведения крупных соревнований.

Наибольшей популярностью среди нальчан пользуется футбол. Профессиональная футбольная команда «Спартак-Нальчик» играет в первом дивизионе отечественного футбола и неизменно собирает на трибуны большое количество болельщиков. Этот клуб воспитал талантливых футболистов, многие из которых играли в самых именитых клубах страны. Местные болельщики верят в перспективу команды и активно поддерживают футболистов во время матчей первенства и кубка страны.

Город Нальчик - один из крупнейших культурных и общественно-политических центров Северного Кавказа, где сосредоточены учреждения культуры, науки, творческие союзы, общественно-политические и религиозные организации, среди которых Межпарламентская ассамблея республик Северного Кавказа, Кабардино-Балкарское отделение международной ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом (ассоциация «Родина») и другие организации.

СМИ

В столице Кабардино-Балкарии - развитая система средств массовой информации. Ежедневно выходят в эфир три телекомпании, четыре радиостанции, работает сеть кабельного телевидения. В городе выпускается пятнадцать периодических изданий, среди которых ежедневные газеты Парламента и Правительства КБР: «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» и «Заман» на русском, кабардинском и балкарском языках, государственные газеты «Советская молодежь» и «Горянка». Выходят в свет шесть журналов (три из них детские). Действуют книжное издательство «Эльбрус» и полиграфический комбинат.

Образование.

Нальчик является одним из признанных научных центров региона. В городе расположены Кабардино-Балкарский государственный университет, Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, Северо-Кавказский государственный институт искусств, Высокогорный геофизический институт, НИИ гуманитарных исследований и многие другие научные и образовательные учреждения. В 32 общеобразовательных школах обучаются более 33 тысяч детей, а в 62 детских дошкольных учреждениях воспитываются около десяти тысяч ребят (в 37 - дети дошкольного и младшего школьного возраста по программе «Начальная школа - детский сад»).

Важное место в системе образования Нальчика занимает художественное и музыкальное образование. В настоящее время в городе работают три музыкальные школы, Художественная школа, Школа искусств и детского творчества, Детская школа хореографического искусства, филиал Государственного института искусств - Кабардино-Балкарское училище культуры и искусства.

Культура и искусство.

Культура и искусство всегда являлись одной из важнейших составляющих общественной жизни Нальчика. Подтверждением тому является то, что в нашем небольшом городе действуют пять театров: Кабардинский государственный драматический театр им. А. Шогенцукова, Балкарский государственный драматический театр им. К. Кулиева,

Русский государственный драматический театр им. М. Горького, Государственный музыкальный театр и Театр кукол. Серьезное влияние на профессиональную музыку республики оказывают симфонический оркестр Государственной филармонии и ансамбль камерной музыки «Камерата».

Особое место в культуре народов Кабардино-Балкарии занимает танцевальное искусство. Вершиной хореографии кабардинцев стали программы Академического государственного ансамбля танца «Кабардинка», широко известного не только на Кавказе, но и далеко за пределами России. Его искрометным и зажигательным танцам рукоплескала восторженная публика Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии.

Другой прославленный творческий коллектив республики - Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария». В основе танцев, исполняемых этим ансамблем, лежит богатый фольклорный материал, который стал прекрасным сценическим воплощением. традиционных обрядов балкарцев. С настоящим триумфом постоянно проходят гастроли коллектива «Балкарии» за рубежом.

В 2001 году в Нальчике открыт отвечающий самым высоким требованиям и оснащенный современным музыкально-техническим оборудованием Государственный концертный зал, являющийся уникальным для Северного Кавказа по архитектуре и конструктивным решениям. На сегодняшний день в Нальчике функционируют три кинотеатра нового поколения «Восток», «Форум» и «Эльбрус», оснащенные по последнему слову техники, собирающие на свои премьеры большое количество зрителей.

Большой вклад в сохранение и развитие культурных традиций вносят музеи Нальчика. В фондах Национального музея КБР собран богатейший архивный, этнографический материал, дающий представление об истории и культуре народов республики, прошлом кавказской земли. Музей изобразительных искусств КБР хранит шедевры К. Брюлова, Д. Левицкого, И. Шишкина, И. Айвазовского, А. Куинджи, Е. Лансере, экспонируются работы местных мастеров.

На государственном учете в Кабардино-Балкарии состоят 520 памятников федерального, республиканского и местного значения, в том числе 217 памятников археологии, 207 - истории, 66 - искусства, 30 памятников градостроительства и архитектуры. Из них более 40 памятников находятся в г. Нальчике.

Знаменитые гости города.

Нальчик неизменно привлекал внимание известных и выдающихся людей. В столице Кабардино-Балкарии в разные периоды жили и создавали свои произведения многие деятели культуры и искусства, исследователи и писатели.

Здесь бывали и воспевали нашу землю великий драматург и поэт А. С. Грибоедов, писатель В. А. Гиляровский, поэт Коста Хетагуров, исследователи Кавказа М. М. Ковалевский и В. Ф. Миллер, композиторы М. А. Балакирев и С. И. Танеев, который записал множество песен и мелодий на кабардинские и балкарские темы. Летом 1917 года в Нальчике гостил великий русский певец Ф. И. Шаляпин. Здесь жила и похоронена известная украинская писательница Марко Вовчок, чей музеи в Долинске и ныне хранит память о ней.

Позже в Нальчике бывали писатели: А. А. Фадеев, М. М. Пришвин, Ю. Н. Либединский, И. Э. Бабель, М. 3. Кольцов, Н. С. Тихонов и другие. Приезжали в Нальчик и такие государственные деятели, как И. В. Сталин, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, И. Ф. Арманд, М. И. Калинин, А. И. Микоян, А. С. Енукидзе, Н. И. Бухарин, В. В. Куйбышев.

В начале Великой Отечественной войны из Москвы в Нальчик были эвакуированы известные деятели культуры: В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, И. М. Москвин, С. С. Прокофьев и многие другие. Память об этих людях запечатлена в мемориальных досках, установленных на зданиях и домах, где они жили.

Национальности.

Одной из отличительных черт столицы Кабардино-Балкарии и нальчан всегда был их подлинный интернационализм. Исторические обычаи товарищества и взаимопомощи, присущие коренным народам, сделали Нальчик по-настоящему многонациональным городом. Сейчас в нем проживают представители более ста национальностей, что создает прекрасную основу для укрепления традиций дружественного совместного проживания, помогает развитию культурного наследия. В столице Кабардино-Балкарии действуют 11 национальных культурных центров: осетинский, греческий, еврейский, корейский, армянский, немецкий, казачий, русский и другие. Именно культура с ее приоритетом общечеловеческих ценностей служит для нальчан средством объединения людей различных национальностей и религий. Культурные связи между народами помогают сохранить мир и согласие в регионе. Сохранение самобытной культуры народов Кабардино-Балкарии - наша задача в будущем. Мы исходим из того, что культура и сегодня и вечно должна быть предметом особой заботы государства да и всего общества, ибо она и облик, и душа народа.

Традиции.

Для жителей нашего края всегда было характерно почитание традиций и обычаев предков, уважение к старшим, к женщинам, гостеприимство, соблюдение ритуалов. У коренных народов республики испокон веков существовал неписаный свод законов, идущий от глубинных корней, бережно передаваемый от поколения к поколению. Традиционные ценности и ориентиры живы в нашем обществе и культуре и являются фундаментом для создания единого духовного пространства.

Нальчик всей своей историей призван служить символом мира, добра и благополучия. Здешняя земля щедра на талантливых и благородных людей, построивших красивый и гостеприимный город. Вступив в XXI век, Нальчик получил новый импульс развития и уверенно движется дорогой обновления и прогресса.

Вековые традиции и бурный ритм современной жизни переплетаются в его действительности, создавая неповторимый колорит цветущего и живописного города - настоящего украшения Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа.

Спасибо всем нальчанам за трудолюбие, достоинство и мудрость. Мира, радости, счастья и новых успехов тебе, наш любимый город! Пусть сбудутся все добрые надежды!

Основные исторические даты и события

1724г. -первоначальное появление поселения, дата основания Нальчика.

1807г. -административно-политический центр Кабарды.

1822г. -военная крепость царской администрации на Северном Кавказе.

1838г. -крепость преобразована в военное поселение.

1862г. -поселение преобразовано в слободу.

1918г. -провозглашение Советской власти.

1921г. -преобразование Нальчика в город.

1922г. -Нальчик - центр Кабардино-Балкарской автономной области.

1924г. -открытие Ленинского учебного городка как образовательного центра

1936г. -Нальчик - столица КБАССР.

28.10.42г. 03.01.43г. -оккупация немецко-фашистскими захватчиками

1970г. -расширение границ города за счет близлежащих населенных пунктов: Кенже, Белая Речка, Хасанья, Вольный Аул.

1991г. -Нальчик - столица Кабардино-Балкарской Республики.

Материал с сайта http://adm-nalchik.ru